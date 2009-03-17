Курси валют у банках Харкова

Долар 8 – 8,14

Харків. 17 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 17 березня: ВАТ Мегабанк - купівля долара - 8 грн. (продаж - 8,25 грн.), євро - 10,4 грн. (10,8 грн.), Меркурій - 8,08 (8,32), 10,2 (10,8), Реал-банк - 8,14 (8,24), 10,5 (10,75), АБ Факторіал-банк - 8,1 (8,4), 10,45 (10,85), Базис - 8,08 (8,27), 10,45 (10,75) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 17 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 16 березня – 770.0000) 100 EUR – 1004.2340 (на 16 березня – 993.6850) 10 RUR – 2.2102 (на 16 березня – 2.2106).

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