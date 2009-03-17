Чи готові українці вийти на вулиці - опитування

Харків. 17 березня. УНІАН. Переважна більшість громадян України вважають, що події в державі розвиваються у неправильному напрямі, відчули на собі вплив економічної кризи, в результаті чого протестні настрої в суспільстві зросли майже вдвічі у порівнянні з груднем 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор соціологічної служби Українського центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова Андрій БИЧЕНКО, оприлюднюючи результати опитування думки громадян України про владу, політиків і ситуацію в державі.

Аналіз отриманих результатів засвідчив, що лише 4% респондентів вважають, що ситуація в Україні розвивається у правильному напрямі. Натомість 85,3% опитаних дотримуються протилежної думки. Ці показники, за словами експерта, не змінилися з грудня минулого року, і з одного боку є добрими, бо свідчать хоча б про якусь стабільність, а з другого – поганими, тому що стабілізувалися на дуже низькому рівні.

Дуже незначну підтримку опитані висловили центральним органам влади. Так, роботу уряду не підтримують 63,7% опитаних, Верховної Ради - 70,3%, Президента - 72,7% і Нацбанку - 74,9%. Найвищий рівень повної підтримки люди надали діяльності уряду (2,2% респондентів), трохи менше – Президенту (2%), зовсім мало – Нацбанку (0,9%) і найменше – Верховній Раді (0,6%).

Переважна більшість опитаних (83,2%) також підтвердили, що економічна криза торкнулася їх особисто, в той час як у грудні 2008 року таких було майже на 10% менше (73,8%). Серед наслідків, що найбільше вплинули на їхнє життя, респонденти назвали зростання цін і тарифів (68,5% усіх опитаних), зниження рівня доходів (44,8%), зменшення впевненості у завтрашньому дні (43,7%) та погіршення якості харчування (39,4%).

Як наслідок, майже вдвічі, з грудня минулого року, зросла кількість респондентів, готових взяти участь в акціях протесту. Зокрема, хоча б в одній із законних форм протесту (мітинги, демонстрації, страйки тощо) - 42,2% (у грудні – 26,6% опитаних), хоча б в одній із незаконних форм протесту (несанкціоновані мітинги, блокування руху транспорту тощо) - 23,8% (у грудні - 17,5%).

Натомість не схильні брати участі в жодній із форм протесту 46,8% опитаних (у грудні - 58,6%).

Опитування думки громадян України про владу, політиків і ситуацію в державі проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 27 лютого по 5 березня. Було опитано 2012 респондентів віком від 18 років у 129 населених пунктах всіх областей та АР Крим. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.