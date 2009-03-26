Яцюк більше не керує в Коломаку

18:42, 26 березня 2009
Харьків
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Указ Президента

Харків. 26 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про звільнення Сергія ЯЦЮКА з посади голови Коломацької райдержадміністрації у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Як повідомляє сайт ОДА, згідно з розпорядженням, підписаним головою облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ, С.ЯЦЮК переведений на роботу до Пенсійного фонду Валківського району.

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