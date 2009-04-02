На День сміху росіянин повертався на батьківщину з пістолетом

Харків. 2 квітня. УНІАН. 1 квітня на державному кордоні у громадянина Росії, який повертався додому з України, було вилучено зброю.

Як повідомила кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської митниці, пістолет та гумові кулі до нього вилучили в росіянина працівники митниці й прикордонники на митному посту «Гоптівка».

Пакунок з 9-мм пістолетом для відстрілу гумовими кулями моделі МР-79-9ТМ, 9-мм набої та дві обойми до пістолету були виявлені в автомобілі Hyundai Santa FE, який переміщався «зеленим» коридором.

За цим фактом працівниками митниці було складено протокол про порушення митних правил, а вилучені предмети передані на експертизу. Крім цього автомобіль громадянина, вартістю 200000 грн. було затримано в рахунок забезпечення сплати штрафу.