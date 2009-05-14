Провідник Південної залізниці краща в Україні

Харків. 14 травня. УНІАН. Представниця Південної залізниці перемогла у фінальній частині конкурсу професійної майстерності провідників «Укрзалізниці».

Як передає кореспондент УНІАН, конкурс проходив сьогодні у харківському спортивному комплексі «Локомотив».

Про це повідомив УНІАН заступник генерального директора «Укрзалізниці» Анатолій СЛОБОДЯН, який очолював журі.

За словами заступника генерального директора «Укрзалізниці» Анатолія СЛОБОДЯНА,

який очолював журі, останнім часом на «Укрзалізниці» постійно проводяться конкурси професійної майстерності. Вони покликані сприяти покращенню якості і культури обслуговування пасажирів, обміну досвідом, удосконаленню системи надання послуг та підвищити рівень професійної майстерності провідників пасажирських вагонів.

У фінальній частині конкурсу кращого за професією змагалися 18 провідників вагонів пасажирських поїздів та поїздів підвищеного комфорту, які перемогли у відповідних конкурсах на своїх залізницях. Конкурсанти показали гарні знання правил перевезення пасажирів та вирішення проблем, що виникають з клієнтами у нестандартних ситуаціях, а також своє вміння обслуговувати пасажирів.

Найкраще з цими завданнями справилася провідниця Харківської вагонної дільниці №1 Південної залізниці Наталія СТАРОДУБЦЕВА.

Друге місце посіла провідник пасажирського депо «Ковель» Львівської залізниці Ольга ЦИКУНОВА, третє - провідник моторвагонного депо «Фастів» Аліна ЯНЧЕВСЬКА.

Всі учасники фінальної частини конкурсу професійної майстерності відзначені грамотами та преміями.