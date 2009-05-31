Сьогодні у Харкові горіла філармонія

Харків. 31 травня. УНІАН. Сьогодні вранці близько 4-ї години у приміщенні обласної філармонії сталася пожежа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, на першому поверсі у службовому приміщенні горіла радіоапаратура. Площа пожежі становила 3 кв. метри.

У її гасінні брали участь два відділення МНС. Пожежа була ліквідована о 6.30.

Причини і збитки, нанесені вогнем, встановлюються.