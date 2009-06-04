Тіньову схему виведення мільйонів доларів за кордон викрили харківські міліціонери

З харківського пункту обміну валют незаконно переводили гроші за кордон. МВС відзвітувало, що викрило організовану злочинну групу, яка кожного місяця перераховувала мільйони гривень за кордон.

Операцію за даними міліції, проводили співробітники УБОЗу, прокуратури і правоохоронці Молдови.

Підозрювані займалися фінансовими махінаціями з 2007-го року. Щомісяця, за даними міліції, за кордон йшли 2-3 мільйони гривень.

Схема була такою: агентська угода між харківською фірмою і харківською філією одного з банків дозволяла перераховувати кошти на незаконно відкриті рахунки в одному з банків Придністров’я. Міліціонери довго висліджували зловмисників, проводили оперативну закупівлю валюти, поки не переконалися в незаконності дій.

А під час обшуку тіньового валютного центру правоохоронці вилучили 500 тисяч доларів, 20 тисяч євро, 800 тисяч російських рублів.

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