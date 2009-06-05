Погода на 5 червня

Харків. 5 червня. УНІАН. У п’ятницю в Україні місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 5 червня мінлива хмарність. У західних та північних областях місцями короткочасний дощ, вдень подекуди з грозою; температура вночі 6-11°, вдень 16-21°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°. На решті території без опадів, лише в Криму місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 10-15°, на Південному узбережжі Криму до 18°, вдень 21-26°. Вітер в Україні переважно західний, 7-12 м/с.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°. У столиці температура вночі 8-10°, вдень близько 20°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морі 18-23° (біля Феодосії 15°), в Дніпрі біля Києва 18°.