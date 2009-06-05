Погода на суботу

Харків. 5 червня. УНІАН. У суботу в Україні буде тепла дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 6 червня мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише у західних та північних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах, на Закарпатті, Львівщині та Волині в другій половині дня та ввечері дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, у південній частині місцями 14-16°; вдень 24-29°, у західних та північних областях 18-23°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.

У столиці завтра мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 20-22°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морі 18-23°, в Дніпрі біля Києва 18°.