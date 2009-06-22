Уряд «підрихтує» програму Євро-2012

Харків. 22 червня. УНІАН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує відкоригувати державну цільову програму з підготовки проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році - Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабміну заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ця програма дасть нам можливість чітко розраховувати на те, що до грудня ми підготуємо чотири міста України до участі в Євро-2012», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що сьогодні буде затверджений план-графік фінансування підготовки до Євро-2012, також планується затвердити титул будівництва НСК «Олімпійський».

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що з питання фінансування будівельних робіт на НСК будуть заслуховуватися віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр з питань молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО, а також голова Головного контрольно-ревізійного Управління Микола СИВУЛЬСЬКИЙ.

Крім того, на засіданні Кабміну будуть ухвалені всі необхідні документи для того, щоб забезпечити своєчасне фінансування будівництва аеропорту у Львові, зазначила прем`єр.

Довідка УНІАН. 13 травня ц.р. було оприлюднене рішення виконкому УЄФА про те, що ігри Чемпіонату Європи з футболу 2012 року пройдуть в Києві, Львові, Донецьку і Харкові, а також у польських містах - Варшаві, Вроцлаві, Гданську і Познані. Українські міста Дніпропетровськ і Одеса, як і польські Хожув і Краків, за рішенням УЄФА, не розглядаються як основні або резервні.