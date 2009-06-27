Сьогодні Луценко відвідає Харків
07:19, 27 червня 2009Харьків
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Міністр завітає в академію МВС
Харків. 27 червня. УНІАН. Сьогодні з робочим візитом у Харкові перебуватиме Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО планує, зокрема, взяти участь у церемонії випуску в Харківській національній академії МВС.
Крім того, Міністр відкриє на проспекті Правди, 5 обласне представництво міжрегіонального центру, створеного на базі відділу видачі паспортів у централізованому порядку.
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