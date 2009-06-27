Сьогодні Луценко відвідає Харків

Харків. 27 червня. УНІАН. Сьогодні з робочим візитом у Харкові перебуватиме Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО планує, зокрема, взяти участь у церемонії випуску в Харківській національній академії МВС.

Крім того, Міністр відкриє на проспекті Правди, 5 обласне представництво міжрегіонального центру, створеного на базі відділу видачі паспортів у централізованому порядку.