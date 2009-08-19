Долар трохи подешевшав

Харків. 19 серпня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,28 грн./дол., продають – по 8,35 грн./дол. Курс купівлі /продажу дещо знизився, порівняно з 18 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,15-8,33 грн./дол., з продажу – 8,32-8,40 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках майже не змінився, порівняно з 18 серпня, і становить сьогодні 11,67 грн./євро, продажу – знизився на 0,4%, до 11,85 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,40-11,80 грн./євро, з продажу – в межах 11,78-12,00 грн./євро.

Курс купівлі /продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 18 серпня дещо підвищився і становить в середньому 0,2432/0,2595 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,256 грн./рубль, з продажу – 0,255-0,27 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить сьогодні 8,27 грн./дол., продажу – 8,35 грн./дол., курс купівлі /продажу дещо знизився відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,20-8,30 грн./дол., з продажу – 8,32-8,40 грн./дол.

Середній курс купівлі /продажу євро в банках Києва без змін відучора – 11,66/11,84 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,40-11,72 грн./євро, з продажу – в межах 11,78-12,00 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 18 серпня підвищився на 0,7% і становить в середньому 0,2403 грн./рубль, курс продажу – без змін - 0,2601 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,251 грн./рубль, з продажу – 0,255-0,27 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,20/8,38 грн., євро – 11,55/12,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,25/8,40 грн., євро – 11,40/12,00 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,25/8,35 грн., євро – 11,50/11,80 грн., рубль – 0,247/0,259 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 19 серпня, становить: гривні до долара США – 7,8296, до євро – 11,040519, до російського рубля – 0,2453.