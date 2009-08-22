Меморандум до Євро-2012: є дві країни, але це одна команда!

Харків. 22 серпня. УНІАН. Представники приймаючих міст матчів Євро-2012 України та Польщі підписали Меморандум, яким внесли доповнення до Декларації про створення Ради міст «Євро-2012».

Як передає кореспондент УНІАН, підписаний меморандум став підсумковим документом робочої зустрічі представників приймаючих міст України та Польщі, відповідальних за підготовку та проведення фінального турніру Євро-2012 у рамках функціонування Ради міст «Євро-2012», яка проходила сьогодні у Харкові в Малій залі Харківського виконкому.

Повноважні представники міст України та Польщі, що готуються до проведення фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, домовилися скорегувати спільні дії для якомога ефективнішої реалізації вимог УЄФА щодо інфраструктури приймаючих міст на принципах відкритості та рівноправності учасників підготовчого процесу.

Також учасники зустрічі наголосили на необхідності забезпечити єдину інформаційну політику та запобіганні випадкам маніпулювання інформацією. Представники приймаючих міст підтвердили наміри забезпечити постійний обмін поточною інформацією про стан підготовки об’єктів міст до Євро-2012 та здійснювати обмін провідними фахівцями з кожних із напрямків підготовки інфраструктури міста.

Наступну робочу зустріч представники приймаючих міст матчів Євро-2012 України та Польщі домовилися провести в січні 2010 року.

Заступник міністра Кабінету міністрів України, директор Координаційного бюро з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу Секретаріату Кабінету міністрів України Ілля ШЕВЛЯК висловив впевненість, що підписаний Меморандум допоможе «підтвердити ту тезу, яку ми включили до Декларації: «Є дві країни, але це одна команда!».