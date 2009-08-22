Реконструйований Металіст відкриють 5 грудня

Харків. 22 серпня. УНІАН. 5 грудня 2009 року у Харкові відбудеться офіційне відкриття реконструйованого до ігор Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 стадіону «Металіст».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні мер Харкова Михайло ДОБКІН під час наради представників приймаючих міст України і Польщі, яка була присвячена обговоренню питань підготовки і проведення фінального турніру Євро-2012.

«П’ятого грудня буде офіційно відкрита головна спортивна арена Слобожанщини», - сказав М.ДОБКІН, виступаючи перед учасникам наради. Він повідомив при цьому, що на відкриття стадіону «Металіст» у грудні будуть запрошені представники всіх приймаючих міст України і Польщі.

Свою упевненість у достроковому завершенні реконструкції стадіону «Металіст» висловив і президент компанії DCH, основний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

«Звичайно, ми б не запрошували, якби не були впевнені, що будемо готові», - сказав він, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про його власне бачення реконструкції стадіону та ходу підготовки інших об’єктів.