Тимошенко обговорила з Туском підготовку до Євро-2012

Харків. 2 вересня. УНІАН. У вівторок у Гданьську прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обговорила з головою Ради міністрів Республіки Польща Дональдом ТУСКОМ питання співпраці між Україною і Польщею, зокрема, у напрямку підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, Д.ТУСК подякував Ю.ТИМОШЕНКО за її участь у церемонії відзначення 70-ї річниці початку Другої світової війни та за її промову під час цього урочистого заходу.

У зустрічі також взяли участь віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ та міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

Під час заходів у Гданьську відбулося коротке спілкування Ю,ТИМОШЕНКО з канцлером Федеративної Республіки Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ та президентом Європейського парламенту Єжі БУЗЕКОМ.