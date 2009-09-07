Тимошенко зробила мерам і сільським головам спокусливу пропозицію

Харків. 7 вересня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює подовження до п’яти років строк повноважень сільських, селищних та міських голів, які обиратимуться на виборах у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на всеукраїнській нараді з головами сільських та селищних рад з питань підготовки проекту державного бюджету на 2010 рік.

«Як завжди, верховна державна влада добре подбала - усі при владі знаходяться по п’ять років, а вас вирішили міняти часто й інтенсивно, кожні чотири роки. Але ми вважаємо, що це неправильно. Ми всі мусимо пройти на п’ять років, і якщо люди повірили і ми щось зробили - через п’ять років знову обрали, якщо не повірили – через п’ять років усі ті команди пішли відпочивати. Не може бути такого, що хтось царює і роками у парламенті щось ділить, а там, де дійсно робота, там чотири роки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, фракція БЮТ розробила відповідний проект закону про внесення змін до Конституції, які передбачають обрання усіх гілок влади строком на п’ять років, починаючи з 2011 року.

«Ми собі запланували такий графік. Перше - на цей сесії ми голосуємо двічі по 226 (депутатів). Голоси є. І я переконана, що Конституційний Суд, враховуючи, що тут абсолютно конституційні позиції, це підтримає. На цій сесії до Нового року нам потрібно один раз проголосувати 226, передати до Конституційного Суду (у них місяць часу), отримати законопроект назад, проголосувати другий раз 226-ма голосами без змін і потім, починаючи з середини січня, коли починає працювати парламент, нам потрібно набрати 300 голосів. Знаючи сьогоднішні настрої, розуміючи, як розгортається політична ситуація, я абсолютно вірю у те, що ми зможемо ці конституційні зміни провести», - впевнена Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр вважає, що нові конституційні зміни після президентських виборів підтримає конституційна більшість у парламенті. «Якщо в січні або навіть у лютому 300 голосів проголосує, ми можемо спокійно голосувати. Я впевнена, що після президентських виборів 300 голосів у цій Раді буде точно, навіть не треба її міняти», - прогнозує вона.