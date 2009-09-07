Курси валют у банках Харкова

Долар купують 8,54-8,8 грн.

Харків. 7 вересня. УНІАН. На 7 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,75 грн. (продаж - 9 грн.), євро - 12,5 грн. (12,97 грн.), Базис - 8,54 (8,55), 12,6 (12,82), Реал-банк - 8,8 (8,93), 12,5 (12,75) відповідно. Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на 7 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.5000 (на 4 вересня – 798.5000) 100 EUR – 1140.2469 (на 4 вересня – 1144.6498) 10 RUR – 2.5296 (на 4 вересня – 2.5135).

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