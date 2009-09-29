Мер Балаклії просить покарати його умовно за хабар у 1,7 млн. грн.

Харків. 29 вересня. УНІАН. Суд готовий оголосити вирок мерові Балаклії Олександру Кияниченку, якого зараз судять за отримання великого хабара в 1,7 млн. грн. за виділення землі, повідомляє Kharkiv EURO.

28 вересня на засіданні Апеляційного суду чиновникові дали останнє слово.

Мер райцентру попросив судити його не за отримання хабара, а за шахрайство.

Замість належних за законом 12 років позбавлення волі, Кияниченко попросив дати йому умовне покарання, оскільки на утриманні у нього знаходиться двоє дітей і хвора мати, крім того, в суді він скаржився на міжхребетну грижу. «За місцем проживання мене характеризують позитивно. Я активно сприяв органам досудового слідства і не є соціально небезпечним», - аргументував прохання Кияниченко. Суддя винесе вердикт 2 жовтня.