Результати матчів Ліги чемпіонів

Наступні матчі - 20 і 21 жовтня

Харків. 1 жовтня. УНІАН. 30 вересня закінчилися матчі групового раунду Ліги чемпіонів Група A Бордо - Маккабі 1:0 (Сіані 83) Баварія - Ювентус 0:0 Після двох турів: Баварія 4 очки, Бордо 4, Ювентус 2, Маккабі 0 Група B ЦСКА - Бешикташ 2:1 (Дзагоєв 8, Красич 61 - Койбаши 90+1) МЮ - Вольфсбург 2:1 (Гіггз 59, Каррік 78 - Дзеко 56) Після двох турів: МЮ 6 очок, ЦСКА 3, Вольфсбург 3, Бешикташ 0 Група C Мілан - Цюріх 0:1 (Тихинен 10) Реал - Марсель 3:0 (Роналду 59, 65, Кака 61 пен.) Після двох турів: Реал 6 очок, Мілан 3, Цюріх 3, Марсель 0 Група D Порту - Атлетіко 2:0 (Фалькао 76, Роланду 82) АПОЕЛ - Челсі 0:1 (Анелька 18) Після двох турів: Челсі 6 очок, Порту 3, АПОЕЛ 1, Атлетіко 1 29 вересня грали команди груп E-H: Група E Дебрецен - Ліон 0:4 (Кельстрем 3, Пьянич 13, Гову 24, Гомес 50) Фіорентина - Ліверпуль 2:0 (Йоветович 28, 37) Після двох турів: Ліон - 6 очок, Ліверпуль - 3, Фіорентина 3, Дебрецен 0 Група F Рубін - Інтер 1:1 (Домінгес 11 - Станкович 27) Барселона - Динамо 2:0 (Мессі 25, Родрігес 76) Після двох турів: Барселона - 4 очки, Динамо 3, Інтер 2, Рубін 1 Група G Уніря - Штутгарт 1:1 (Варгар 48 - Таскі 5) Рейнджерс - Севілья 1:4 (Ново 88 - Конко 50, Адріано 64, Фабіано 72, Кануте 74) Після двох турів: Севілья - 6 очок, Штутгарт 2, Рейнджерс 1, Уніря 1 Група H АЗ Алкмар - Стандард 1:1 (Хамдуї 48 - Траоре 90) Арсенал - Олімпіакос 2:0 (ван Персі 78, Аршавін 86) Після двох турів: Арсенал - 6 очок, Олімпіакос 3, АЗ Алкмаар 1, Стандард 1 Наступні матчі відбудуться 20 жовтня: Група E. Дебрецен – Фіорентіна, Ліверпуль – Ліон Група F. Барселона – Рубін, Інтер – Динамо Група G. Штутгарт – Севілья, Глазго Рейнджерс – Уніря Група H. Олімпіакос – Стандард, АЗ Алкмаар – Арсенал ... і 21-го: Група A. Бордо – Баварія, Ювентус – Маккабі Група B. Вольфсбург – Бешикташ, ЦСКА – МЮ Група C. Реал – Мілан, Цюріх – Марсель Група D. Порту – АПОЕЛ, Челсі – Атлетіко

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