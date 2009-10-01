Результати матчів Ліги чемпіонів
Наступні матчі - 20 і 21 жовтня
Харків. 1 жовтня. УНІАН. 30 вересня закінчилися матчі групового раунду Ліги чемпіонів
Група A
Бордо - Маккабі 1:0 (Сіані 83)
Баварія - Ювентус 0:0
Після двох турів: Баварія 4 очки, Бордо 4, Ювентус 2, Маккабі 0
Група B
ЦСКА - Бешикташ 2:1 (Дзагоєв 8, Красич 61 - Койбаши 90+1)
МЮ - Вольфсбург 2:1 (Гіггз 59, Каррік 78 - Дзеко 56)
Після двох турів: МЮ 6 очок, ЦСКА 3, Вольфсбург 3, Бешикташ 0
Група C
Мілан - Цюріх 0:1 (Тихинен 10)
Реал - Марсель 3:0 (Роналду 59, 65, Кака 61 пен.)
Після двох турів: Реал 6 очок, Мілан 3, Цюріх 3, Марсель 0
Група D
Порту - Атлетіко 2:0 (Фалькао 76, Роланду 82)
АПОЕЛ - Челсі 0:1 (Анелька 18)
Після двох турів: Челсі 6 очок, Порту 3, АПОЕЛ 1, Атлетіко 1
29 вересня грали команди груп E-H:
Група E
Дебрецен - Ліон 0:4 (Кельстрем 3, Пьянич 13, Гову 24, Гомес 50)
Фіорентина - Ліверпуль 2:0 (Йоветович 28, 37)
Після двох турів: Ліон - 6 очок, Ліверпуль - 3, Фіорентина 3, Дебрецен 0
Група F
Рубін - Інтер 1:1 (Домінгес 11 - Станкович 27)
Барселона - Динамо 2:0 (Мессі 25, Родрігес 76)
Після двох турів: Барселона - 4 очки, Динамо 3, Інтер 2, Рубін 1
Група G
Уніря - Штутгарт 1:1 (Варгар 48 - Таскі 5)
Рейнджерс - Севілья 1:4 (Ново 88 - Конко 50, Адріано 64, Фабіано 72, Кануте 74)
Після двох турів: Севілья - 6 очок, Штутгарт 2, Рейнджерс 1, Уніря 1
Група H
АЗ Алкмар - Стандард 1:1 (Хамдуї 48 - Траоре 90)
Арсенал - Олімпіакос 2:0 (ван Персі 78, Аршавін 86)
Після двох турів: Арсенал - 6 очок, Олімпіакос 3, АЗ Алкмаар 1, Стандард 1
Наступні матчі відбудуться 20 жовтня:
Група E. Дебрецен – Фіорентіна, Ліверпуль – Ліон
Група F. Барселона – Рубін, Інтер – Динамо
Група G. Штутгарт – Севілья, Глазго Рейнджерс – Уніря
Група H. Олімпіакос – Стандард, АЗ Алкмаар – Арсенал
... і 21-го:
Група A. Бордо – Баварія, Ювентус – Маккабі
Група B. Вольфсбург – Бешикташ, ЦСКА – МЮ
Група C. Реал – Мілан, Цюріх – Марсель
Група D. Порту – АПОЕЛ, Челсі – Атлетіко