ДО «За Харківщину!» допоможе вирішити проблему «Міськелектротранс»

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Народний депутат України (фракція БЮТ), уповноважений депутатської групи «За Харківщину!» Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що ситуація довкола Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» не стане приводом до політичного протистояння у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, так О.ФЕЛЬДМАН прокоментував налаштованість колективу «Міськелектротрансу» на безстрокову акцію протесту у зв’язку з незадовільним виділенням з боку уряду грошових компенсацій за проїзд пасажирів-пільговиків у міському електротранспорті та невиплатою зарплат працівникам підприємства.

«У депутатів-харків`ян та міської влади є загальні завдання, які ми вирішуватимемо спільно. Тим паче, що наша конструктивна робота, заснована на взаємній пошані, вже принесла свої плоди харків`янам: нам вдалося вирішити такі питання, як передача «Харківського метрополітену» в комунальну власність, виділення коштів на будівництво нових станцій метрополітену, виділення державних інвестицій на підготовку Харкова до Євро-2012, оздоровлення фінансово-економічної ситуації на окремих підприємствах тощо», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

За його словами, депутати від Харківщини й надалі лобіюватимуть інтереси харківської громади і сприятимуть розв’язанню проблеми, що виникла.

«Від імені ДО «За Харківщину!» ми звертатимемося в Кабмін, щоб держава вирішила питання про виділення компенсацій за проїзд пільговиків у громадському транспорті міста Харкова. Крім того, - наголосив О.ФЕЛЬДМАН, - ми зажадаємо знайти винних у виникненні заборгованості і доведення ситуації до «кипіння».

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня ц.р. колектив ХКП «Міськелектротранс» провів одноденний попереджувальний страйк з вимогами до уряду забезпечити компенсацію за проїзд пасажирів-пільговиків у трамваях і тролейбусах Харкова, а також вирішити проблему невиплати зарплат працівникам підприємства. 30 вересня депутати Харківської міськради оголосили про свою підтримку вимог колективу «Міськелектротрансу» і звернулися до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням негайно вирішити проблему, що виникла у Харкові.