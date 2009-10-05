Аваков виступить сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента

Тема – ситуація в регіонах

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Секретаріаті Президента (вул. Банкова 11) відбудеться брифінг голів Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, Вінницької ОДА Олександра ДОМБРОВСЬКОГО та Рівненської ОДА Віктора МАТЧУКА. Як повідомляє сайт глави держави, тема брифінгу – «Ситуація в регіонах; місцеві бюджети; підготовка до опалювального сезону». Початок – 0 15.00.

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