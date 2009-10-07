У Лаврова немає відповіді на спроби МЗС України організувати зустріч Ющенка і Медведєва (доповнена)

Харків. 7 жовтня. УНІАН. У Міністерства закордонних справ Російської Федерації немає відповіді на неодноразові пропозиції Міністерства закордонних справ України організувати зустріч Президентів України та Росії Віктора ЮЩЕНКА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Про це сказав міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ у Харкові на прохання кореспондента УНІАН прокоментувати слова т. в. о. міністра закордонних справ України Володимира ХАНДОГІЯ про те, що українське МЗС неодноразово зверталося до російської сторони з проханням організувати зустріч президентів, але так і не отримало відповіді.

На запитання, чи можна розглядати це як небажаняя російської сторони організувати таку зустріч президентів, С.ЛАВРОВ відповів:

«Це можна розглядати, як відсутність відповіді».

Запитання журналіста: «В рамках прагнення дружити двом країнам?».

«Ну, дві країни дружать. Але на ваше запитання я відповів: відповіді немає», - сказав С.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня В.ЮЩЕНКО заявив, що планує 9 жовтня зустрітися з Д.МЕДВЕДЄВИМ на самміті СНД у Кишиневі.

Того самого дня прес-секретар глави Російської держави Наталія ТІМАКОВА сказала, що Кремль поки не отримував від української сторони запиту з приводу проведення зустрічі Президентів Росії і України у рамках самміту глав держав СНД у Кишиневі.

Водночас вчора, 6 жовтня, глава МЗС України В.ХАНДОГІЙ заявив, що українська сторона направляла російській звернення щодо можливості зустрічі Президентів України і РФ у Кишиневі, проте «ми поки що не маємо відповіді російської сторони конкретної з цього питання”.

Сьогодні, 7 жовтня, прес-секретар Президента РФ Н.ТІМАКОВА заявила, що у програмі візиту Д.МЕДВЕДЄВА до Молдови 9 жовтня немає окремої зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ.