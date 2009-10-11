Тимошенко доручила терміново видати зарплату працівникам «Міськелектротрансу»

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко доручила терміново ліквідувати заборгованість із заробітної плати працівникам Хакаського комунального підприємства «Міськелектротранс», повідомляє Kharkiv EURO.

Доручення дано міністру праці та соціальної політики Людмилі Денисовій, міністру з питань житлово-комунального господарства Олексію Кучеренку, виконуючому обов’язки міністра фінансів Ігорю Уманському, а також голові Харківської обласної адміністрації Арсенію Авакову та меру Харкова Михайлу Добкіну.

Їм доручено вжити невідкладних заходів для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам ХКП «Міськелектротранс».

На сьогодні це підприємство має постійну заборгованість із виплати заробітної плати працівникам, що, у свою чергу, призводить до акцій протесту. Крім того, «Міськелектротранс» не в змозі самостійно погасити п’ятимісячну заборгованість із зарплати, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 9 жовтня колектив ХКП «Міськелектротранс» оголосив безстроковий страйк. Напередодні працівники підприємства у Києві пікетували Кабінет міністрів України. У п’ятницю, 9 жовтня, у Харкові на маршрути повністю не вийшли трамваї і тролейбуси – працівники «Міськелектротрансу» відновили акцію протесту з вимогами погасити борги по зарплаті. 9 жовтня не працювали всі чотири - два тролейбусні і два трамвайні – депо Харкова. Роботу призупинили 2421 із 3630 працівників підприємства – в основному водії і кондуктори. На лінії загалом не вийшли 233 трамваї і 179 тролейбусів. За даними профкому підприємства, зарплата не виплачується з травня цього року. Загальна сума боргу на сьогодні становить близько 30 млн. грн.