Іллічівець – Металіст 0:2

Харків. 19 жовтня. УНІАН. У матчі 10-го туру Чемпіонату з футболу Металіст на виїзді виграв у маріупольського Іллічівця, повідомляє Kharkiv EURO.

Рахунок гри 0:2 на користь харків’ян.

Обидва голи забив Джексон (6, 58).

Склад Металіста: Горяїнов, Майдану, Березовчук, Папа Гуйє, Обрадович, Шелаєв, Валяєв, Олійник (Едмар, 46), Рикун (Буркхардт, 74), Девіч, Джексон (Слюсар, 82). Запас: Бажан - Єременко, Пшеничних, Зезе.

Зігравши 10 матчів, Металіст набрав 20 очок і посідає 4-те місце в Турнірній таблиці.

Лідирує Динамо - 28 очок. На другому місці - Шахтар (24). На третьому - Дніпро (21).

На післяматчевій прес-конференції головний тренер Мирон Маркевич відзначив Рикуна. Футболіст вийшов на поле після кількох пропущених матчів і, на думку тренера, підсилив гру.

«Ми дали йому можливість пограти кілька матчів за дублюючий склад, і на тренуваннях він непогано виглядав. Скажу чесно, коли він перестав грати, у нас комбінаційна гра пропала. Сьогодні не найкраща гра його була, але я впевнений, що він повинен рухатися вперед», - сказав Маркевич.

На запитання, хто з команд у цьому сезоні складе «єврокубкову» компанію, крім Динамо, Шахтаря, Дніпра, Металіста і Таврії наставнки харків’ян назвав також і донецького Металурга.

«Гадаю, 5 або 6 команд будуть прагнути потрапити в єврокубки. Ще багато матчів, попереду друге коло», сказав Маркевич.

Говорячи про гру, головний тренер Іллічівця Ілля Близнюк сказав:

«Металіст - учасник єврокубків з гарним, збалансованим складом. Звичайно, ті моменти, які заробляєш, але не реалізовуєш... Забий ми м`яч у ворота харків`ян, зовсім інша гра була б. На жаль, дві помилки в центральній зоні призвели до взяття воріт. Свої моменти ми не використовували. Я постарався випустити свіжих футболістів, хоча вони тільки повернулися зі збірних, трохи щось почало виходити на флангах, але Металіст вже догравав гру, утримуючи результат. Не вистачило досвіду гри з такими командами. Потрібно було використовувати моменти».