Олена Бондаренко вийшла до півфіналу Кубка Кремля

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Харків’янка Олена Бондаренко вперше у своїй кар’єрі вийшла до півфіналу тенісного турніру на Кубок Кремля з призовим фондом близько $2 млн., повідомляє Kharkiv EURO.

Суперницею Олени в чвертьфіналі була болгарка Цвєтана Піронкова, яку українська тенісистка обіграла з рахунком 2:0 (6:3, 6:3).

«Перемога далася мені нелегко, - зізналася Олена Бондаренко після гри з Піронковою. - Ми грали з Цвєтаною кілька разів, але сьогодні вона трохи змінила свій ігровий стиль і дещо мене здивувала грою справа. Отже, я рада, що змогла перебудувати свою гру і перемогти в цьому матчі».

У матчі за вихід до фіналу Олена зіграє з італійкою Франческою Скьявоне.