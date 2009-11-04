У 2 поїздах на Москву вилучено 3 кг марихуани

Харків. 4 листопада. УНІАН. У двох поїздах московського напрямку харківські прикордонники і митники вилучили близько 3 кілограмів наркотиків.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, зокрема, сьогодні вночі у потягу «Миколаїв - Москва» в мешканця Пермської області Російської Федерації правоохоронці виявили 3 пакунки з марихуаною вагою близько 2 кілограмів. 33-річного росіянина затримано та передано співробітникам митниці для з`ясування обставин.

Крім того, учора ввечері під час оформлення потяга на залізничному вокзалі Харкова в сумці 34-річного жителя Мелітополя прикордонники та митники виявили 10 циліндричних пакунків з марихуаною. Власника вантажу, громадянина України, затримано.

В обох випадках наркотики були виявлені з допомогою службового собаки.