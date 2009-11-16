Сьогодні суд продовжить слухання справи про замах на Добкіна й Кернеса

Харків. 16 листопада. УНІАН. Сьогодні Апеляційний суд Харківської області продовжив слухання справи про замах на мера Харкова Михайла ДОБКІНА, секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА та його сина, передає кореспондент УНІАН.

У замаху на вбивство обвинувачується депутат Московської районної ради Харкова, член Партії регіонів Олег МЕДВЕДЄВ.

Слухання справи було розпочате 27 жовтня 2009 року. 28 жовтня суд допитав потерпілих М.ДОБКІНА, Г.КЕРНЕСА та його сина. Того дня у суді дали свідчення колишній депутат Харківської міськради В’ячеслав КАРТАВИХ, який сам побажав бути свідком, а також Борис ЗАЙЦЕВ – автор аудіозаписів розмов з О.МЕДВЕДЄВИМ, на підставі яких останнього обвинувачують.

За словами Наталії ХОРУНЖОЇ, адвоката підсудного, 16 листопада і наступними днями суд планує послухати аудіозаписи, а також продовжити допит решти свідків, зокрема й Б.ЗАЙЦЕВА.

Як повідомляв УНІАН, О.МЕДВЕДЄВА звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство). Максимальне покарання за цією статтею – довічне позбавлення волі. За версією слідства, О.МЕДВЕДЄВ був організатором спроби вбивства М.ДОБКІНА, Г.КЕРНЕСА і його сина Кирила. О.МЕДВЕДЄВА було затримано 6 грудня 2007 року.

28 жовтня батьки О.МЕДВЕДЄВА заявили журналістам, що вважають справу сфабрикованою і звертатимуться до міжнародного суду.