У ДТП під Харковом загинули мати з дитиною

Харків. 17 листопада. УНІАН. У ДТП, яке сталося 16 листопада на окружній дорозі поблизу санаторію «Діброва» («Роща»), загинула жінка з дитиною.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, біля повороту до санаторію відбулося лобове зіткнення вантажного автомобілю «Mersedes» та легкового «Shkoda».

Ще до прибуття рятувальників пасажири легковика (мати з дитиною) загинули.