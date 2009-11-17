Луценко розповів, хто обікрав ювелірний магазин у Харкові

Харків. 17 листопада. УНІАН. Співробітники Харківської та Київської міліції 15 листопада в результаті спільних дій ліквідували злочинне угруповання, члени якого скоїли в різних регіонах низку розбійних нападів на ювелірні магазини і обмінні пункти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, затримано чотирьох киян віком від 20 до 22 років. Як зазначив міністр, вони є причетними, зокрема, до пограбування 31 жовтня ювелірного магазину на Харківщині, з якого викрали прикрас на загальну суму понад 1 млн. грн.

Під час обшуків за місцем проживання молодиків оперативниками було вилучено майже 1,5 кг золотих виробів, 520 бірок до ювелірних прикрас, пістолет з набоями, предмети для зміни зовнішності, автомобіль “БМВ”, який вони використовували під час скоєння злочинів.

Також з’ясувалося, що затримані, які, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, у своїй діяльності використовували схеми і характер злочинів на кшталт відомих із фільму «Бригада», причетні ще до 6 аналогічних злочинів на території України. Зокрема, у червні цього року вони здійснили розбійний напад на обмінний пункт, в якому заволоділи 22 тис. грн., у липні внаслідок пограбування магазинів вони збагатились на 130 тис. грн., у серпні скоїли напад на ювелірну крамницю на Київщині, у жовтні пограбували пункт обміну валют у Броварах, прихопивши з нього 86 тис. грн.

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, під час обшуку у молодиків також було знайдено і вилучено підробне посвідчення членів однієї з політичних сил. Яким чином і де вони отримали ці документи зараз встановлюється.

Наразі проти затриманих порушено кримінальну справу за ч. 4, ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.