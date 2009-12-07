Ярославський обіцяє новий аеровокзал у Харкові до кінця 2010 року

Харків. 7 грудня. УНІАН. Президент компанії DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ повідомив, що будівництво нового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків» буде завершене в другій половині 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ сказав під час візиту до Харкова Прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Перебуваючи у Харкові, Ю.ТИМОШЕНКО у суботу, 5 грудня, оглянула будівництво нового терміналу та висловила задоволення темпами та якістю будівельних робіт.

Довідка УНІАН. Основні характеристики Міжнародного аеропорту «Харків» у 2012 році: загальна площа нового терміналу 20 тис. кв. м, пропускна спроможність нового терміналу – 650 пас./год., довжина злітно-посадкової смуги – 2470 м, загальна площа перону – 136 тис. кв. м, кількість місць стоянок літаків – 28, тип повітряних суден, які будуть обслуговуватися, - В-737, А-320.

Основні характеристики аеропорту «Харків» до Євро-2012: пропускна спроможність – 25,5 тис. пас./день. Кількість місць стоянок літаків – 103 (у тому числі «Міжнародний аеропорт «Харків» – 38, завод «ТОРА» - 20, «Харківський авіазавод – 20, Чугуївський аеродром – 25).

Державною цільовою програмою на реконструкцію аеропорту «Харків» загалом передбачено 1235,83 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2009 року у Харкові урочисто відкритий реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст» - на кілька місяців раніше запланованого.

На знімках: (угорі) будівництво нового аеровокзалу та реконструкція (внизу) аеродрому Харківського аеропорту.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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