Ярославський назвав логотип Євро-2012 квіткою надії

Харків. 14 грудня. УНІАН. Координатор і генеральний інвестор підготовки Харкова до майбутньої континентальної першості Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ висловив задоволення від представленого сьогодні в Києві логотипу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року і назвав його символічним і перспективним.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, своє враження та оцінку логотипу О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ висловив на його презентації сьогодні в Києві.

«Логотип Євро-2012 мені дуже сподобався. Він легкий і перспективний. Це - паросток всього, це - квітка надії», - заявив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ журналістам.

Його точка зору співпала з оцінками великої кількості присутніх на презентації офіційних осіб, які позитивно оцінила логотип майбутнього чемпіонату.

Зокрема, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС наголосив на тому, що представлення символу і гасла Євро-2012 в центрі Києва стане «видатною віхою у підготовці до Чемпіонату Європи по футболу». Він нагадав про недавнє рішення УЄФА офіційно затвердити Київ, Донецьк, Львів і Харків містами, які прийматимуть Євро-2012.

При цьому президент ФФУ вважає, що Харків зміг увійти до числа основних міст майбутнього турніру лише завдяки злагодженій роботі влади та інвесторів. «Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ можна аплодувати. Він синхронізував роботу місцевої влади», - зазначив Г.СУРКІС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 грудня, у Києві на Михайлівській площі відбулася презентація офіційного логотипу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Логотипом є футбольний м`яч і дві квітки. На презентації були присутні президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, високопосадовці Польщі та України. Також було презентовано гасло чемпіонату - «Творимо історію разом».