У Московському районі Харкова стався вибух газу

Харків. 18 грудня. УНІАН. У Московському районі по провулку Боткіна в одному з приватних будинків стався вибух газу. Гучний вибух та звуки розбитого скла почули сусіди і викликали рятувальників.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося у п’ятницю вночі близько 3-ї години.

На момент вибуху в будинку було троє людей. Вони всі спали у кімнаті.

Як з’ясувалося пізніше, на веранді будинку стояв 5-літровий газовий балон, який пропускав газ. Ймовірніше за все, коли автоматика АГВ запалила газ для опалення, стався й вибух газу, що виходив з балону. В наслідок вибуху в деяких кімнатах будинку повибивало скло та пошкодило стіну веранди. Люди, які були у будинку, не постраждали.