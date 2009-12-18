Результати 6-го туру Ліги Європи

Харків. 18 грудня. УНІАН. Закінчився шостий – останній - тур групового раунду Ліги Європи.

Група A

Аякс - Андерлехт 1:3

Динамо - Тимішоара 1:2

Після шести турів: Аякс - 11 очок, Андерлехт - 11, Динамо 6, Тимішоара 5

Група B

Лілль - Славія 3:1

Дженоа - Валенсія 1:2

Після шести турів: Валенсія - 12 очок, Лілль 10, Дженоа 7, Славія 3

Група C

Рапід - Селтік 3:3

Хапоель - Гамбург 1:0

Після шести турів: Хапоель - 12 очок, Гамбург 10, Селтік 6, Рапід 5

Група G

Вільярреал - Ред Булл 0:1

Лаціо - Левські 0:1

Після шести турів: Ред Булл - 18 очок, Вільярреал 9, Лаціо 6, Левські 3

Група H

Фенербахче - Шериф 1:0

Стяуа - Твенте 1:1

Після шести турів: Фенербахче - 15 очок, Твенте 8, Шериф 5, Стяуа 4

Група I

Евертон - БАТЕ 0:1

Бенфіка - АЕК 2:1

Після шести турів: Бенфіка - 15 очок, Евертон 9, БАТЕ 7, АЕК 4

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Команди, що посіли два перші місця в групах, виходять до стадії плей-офф, де до них приєднаються 8 команд з турніру Ліги чемпіонів: Ювентус, Вольфсбург, Олімпік, Атлетіко, Ліверпуль, Рубін, Уніря, Стандард.

Жеребкування - 18 грудня. Матчі 1/16 фіналу - 18 і 25 лютого.

Учора до плей-офф вийшли: Спортинг, Герта, Рома, Фулхем, Галатасарай, Панатінаїкос, Шахтар, Брюгге, ПСВ, Копенгаген, Вердер, Атлетік.