53-річний мешканець Харківщини скоїв самоспалення

На Харківщині чоловік 1956 року народження скоїв самоспалення.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, це сталося в селі Гонтів Яр Валківського району.

За її даними, обгоріле тіло чоловіка було знайдене вранці 15 грудня на території покинутої молочнотоварної ферми у салоні його власного спаленого автомобіля «Москвич-408». Чоловік працював водієм “швидкої допомоги” і як зниклий безвісти перебував у розшуку з 11 грудня ц.р.

На факт самоспалення вказують результати опитування односельчан, висновки правоохоронців. На місці події, зокрема, знайдено каністру з-під бензину, запальничку, зазначила Л.ВОЛКОВА.

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