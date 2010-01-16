Олена Бондаренко виграла турнір в Австралії

Харків. 16 січня. УНІАН. Харків’янка Олена Бондаренко виграла свій другий титул турніру WTA в одиночному розряді. Сьогодні вночі в австралійському місті Хобарт українка в двох сетах обіграла 30-у ракетку світу ізраїльтянку Шахар П’єр, повідомляє Kharkiv EURO.

Перша партія далася Олені досить легко - суперниця багато помилялася і дозволила зробити два брейки. У дев`ятому геймі Олена вийшла подавати на сет, але подача відразу не заладилася, і ізраїльтянка отримала 3 брейк-поїнта. Так просто віддавати гейм Бондаренко не збиралася і, відігравши брейк-поїнти, взяла свою подачу, а разом з нею й сет.

У другому сеті Олена почала не зовсім упевнено діяти на своїй подачі, наслідком чого стали два брейки Шахар. Щоправда, на чужій подачі українка грала так само чудово, як і в першій партії, і їй вдалося тричі взяти гейм на прийомі. Подаючи на сет, харків`янка вже не стушувалася, взявши партію. 6:3, і перший український трофей сезону йде в руки Олени Бондаренко.

Перемога принесла Олені чек від організаторів на суму в 37 тисяч доларів і 280 рейтингових очок, які дозволять Бондаренко повернутися в ТОП-30 і знов стати першою ракеткою України,повідомляє видання.