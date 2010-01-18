На Харківщині Тигипко утримує 2 місце
09:44, 18 січня 2010Харьків
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Попередні дані ЗМІ на 08.00
Харків. 18 січня. УНІАН. Згідно з інформацією, оприлюдненою місцевим інтернетвиданням «Главное», за попереднім даними на 08.00 18 січня в Харківській області продовжують лідирувати Віктор ЯНУКОВИЧ, Сергій ТИГИПКО і Юлія ТИМОШЕНКО, передає кореспондент УНІАН.
Віктор ЯНУКОВИЧ - 53,1%
Сергій ТИГИПКО - 15,1%
Юлія ТИМОШЕНКО - 9,6%
Арсеній ЯЦЕНЮК - 5,6%
Петро СИМОНЕНКО - 4,5%
Володимир ЛИТВИН - 1,4%
Віктор ЮЩЕНКО - 1,4%
Анатолій ГРИЦЕНКО - 0,7%
Олег ТЯГНИБОК - 0,4%
На 08.00 відомості надійшли по 1313 дільницях з 1681.
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