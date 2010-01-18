На Харківщині Тигипко утримує 2 місце

Харків. 18 січня. УНІАН. Згідно з інформацією, оприлюдненою місцевим інтернетвиданням «Главное», за попереднім даними на 08.00 18 січня в Харківській області продовжують лідирувати Віктор ЯНУКОВИЧ, Сергій ТИГИПКО і Юлія ТИМОШЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

Віктор ЯНУКОВИЧ - 53,1%

Сергій ТИГИПКО - 15,1%

Юлія ТИМОШЕНКО - 9,6%

Арсеній ЯЦЕНЮК - 5,6%

Петро СИМОНЕНКО - 4,5%

Володимир ЛИТВИН - 1,4%

Віктор ЮЩЕНКО - 1,4%

Анатолій ГРИЦЕНКО - 0,7%

Олег ТЯГНИБОК - 0,4%

На 08.00 відомості надійшли по 1313 дільницях з 1681.