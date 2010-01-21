Міліція наділа на депутата наручники

Харків. 21 січня. УНІАН. Міліція передала до прокуратури матеріали за фактом нападу на правоохоронців, який було вчинено депутатом Київської райради Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інцидент стався 19 січня, під час прибуття міліції на виклик, в одному з дворів по вулиці Паризької Комуни у Харкові, де відбулася сварка між громадянами.

Під час з’ясування обставин події і опитування мешканців правоохоронцям стали заважати двоє людей. «49-річний чоловік, депутат районної ради одного з районів Харкова і його 26-річний син заважали працівникам міліції виконувати свої службові обов’язки: грубо та брутально висловлювалися на адресу правоохоронців, нанесли кілька ударів в обличчя та по тулубу», повідомили в ЦЗГ.

Згідно зі ст. 14 Закону України «Про міліцію» до правопорушників були застосовані спецзасоби, зокрема, на обох наділи наручники і доправили в райвідділ МВС.

Такого роду дії по відношенню до працівників міліції під час виконання ними службових обов`язків караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років, зазначив співрозмовник агентства.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в Київській райраді повідомили, що інцидент стався за участю депутата райради Ігоря УМАНЦЯ (фракція Партії регіонів).