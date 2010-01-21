У Харкові знесуть деякі МАФи

Харків. 21 січня. УНІАН. Влада Харкова планує «звільнити місто від незаконно розміщених об’єктів».

Як повідомляє Харківської сайт міськради, міськвиконком ухвалив рішення «усунути порушення з боку юридичних і фізичних осіб, які самовільно розмістили об`єкти».

Згідно з рішенням виконкому, під знесення потрапляють 28 об`єктів, серед яких – торгові кіоски (МАФи), гаражі та торгові павільйони.

Найбільше об’єктів буде знесено, зокрема, по вулиці Броненосця Потьомкіна (10 кіосків), Бекетова (10 цегляних гаражів), а також по вулиці Валдайській, 24 (2 кіоски), проспекту Московському, 196/1 (2 кіоски).