Побудова житла є нашою стратегією - Тимошенко

Харків. 3 лютого. УНІАН. Побудова доступного житла в Україні, особливо для молоді, є нашою стратегією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на зустрічі з молоддю Харкова кандидат на пост Президента, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Нашою стратегією є побудова житла», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи слова представників молоді, як у своїх виступах звернули увагу прем’єра на великі проблеми, з якими в останні роки доводиться зустрічатися при спробах збудувати собі житло.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що будівництво жита є державною справою, і на цьому напрямку будуть задіяні перевірені схеми фінансування, в тому числі на Харківщині.

«Ми піднімемо їх на центральний рівень, обов’язково задіємо ту систему фінансування, яку ми задіяли для того, щоб 6 тисяч квартир побудувати для бюджетників, для тих, хто має пільги. Тому сьогодні мені Арсен Борисович (А.АВАКОВ, голова Харківської ОДА) буквально зранку сказав, що є така проблема, так що ми за неї беремося», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона пообіцяла, що конкретно названі об’єкти на Харківщині, де припинено будівництво, будуть добудовані. «Передайте, - сказала прем’єр, -що будинок буде добудований».