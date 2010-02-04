Регіонали вже починають «пресувати» бізнес БЮТівців - ЗМІ

Харьков. 4 февраля. УНИАН. Сегодня на ТЦ «Барабашово» началась проверка якобы имевших место фактов незаконного изготовления агитационных материалов и препятствования свободному волеизлиянию сотрудников торгового центра. Проверку осуществляют несколько сотрудников УСБУ в Харьковской области на основании заявления Народного депутата Украины Дмитрия Шенцева, сообщает сайт газеты «Время».

Администрация торгового центра категорически отрицает подобные обвинения и расценивает заявление Шенцева как факт грубого давления на руководство и коллектив торгового центра, а также как попытку создания препятствий нормальной работе предприятия. Народный депутат Украины Александр Фельдман обратился в генеральную прокуратуру с соответствующим заявлением.

По неофициальной информации, проверку на ТЦ «Барабашово» можно расценивать как конкурентное давление на бизнес политических оппонентов, поскольку Д.Шенцев является неофициальным собственником харьковского рынка «1 километр», который испытывает постоянные трудности в своей работе.

Также заявление Д.Шенцева может быть связано с недавним заявлением Юлии Тимошенко в эфире одного из харьковских телеканалов о намерении «заново расследовать все обстоятельства убийства Евгения Кушнарева после ее избрания на пост Президента Украины». Д.Шенцев, как известно, был одним из ключевых участников этого происшествия, сообщает «Время».