У Харкові за одну ніч вкрадено 58 люків

Харків. 11 лютого. УНІАН.У ніч з 9 на 10 лютого на теплових мережах у двох районах Харкова невідомі зловмисники викрали 58 чавунних кришок люків.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на директора Департаменту комунального господарства Віктора КІТАНІНА.

«Насторожує послідовність, з якою було вчинене зухвале викрадення комунального майна, – одразу 46 люків підряд лише в одному Жовтневому районі: вул. Свинаренка, пр. Дзюби, пр. Ілліча, вул. Кибальчича і так далі. У Києві недавно дитина впала в один з таких люків і отримала серйозні травми. Щоб уникнути трагедії всі постраждалі люки в Харкові були огороджені, а частина – вже накриті. Правоохоронні органи займаються розслідуванням інциденту», - сказав В.КІТАНІН.

За його словами, приймальні пункти металобрухту приймають такий метал за ціною 1 грн. за кілограм, а для КП «ХТМ» кожен люк масою близько 40 кг обходиться у 890 грн. без урахування вартості роботи людей і транспортних витрат.