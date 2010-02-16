Сестри Бондаренко йдуть далі на турнірі в Арабських Еміратах

Харків. 16 лютого. УНІАН. Сестри Олена і Катерина Бондаренко вийшли в другий раунд змагань у парному розряді на турнірі WTA з призовим фондом 2 000 000$ Barclays Dubai Tennis Championships, що проходить в, Об’єднаних Арабських Еміратах (Дубаї), повідомляє Kharkiv EURO.

У стартовому матчі українки упевнено переграли словацько-російську пару Хантухова/Весніна: 6-3 6-2.

Наступними суперницями харків`янок стане російсько-австралійська пара Петрова/Стосур, посіяна під 4 номером.

Фото Андрія КАВЧЕНКА