Маркевич пропонує Суркісу облишити інтриги довкола збірної

Харьков. 17 февраля. УНИАН. Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС должен оградить сборную команду страны от развернувшихся спекуляций и интриг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью газете «Комсомольская правда в Украине»главный тренер сборной Украины по футболу Мирон МАРКЕВИЧ, отвечая на вопрос, как он отнесся к высказыванию Г.СУРКИСА о том, что Мирча ЛУЧЕСКУ или другой иностранный специалист был бы лучшим кандидатом на пост тренера национальной сборной Украины.

«Честно говоря, я устал отвечать на вопросы журналистов и болельщиков о том, почему президент ФФУ позволяет себе сегодня говорить одно, а завтра другое. И я хочу поставить все точки над «i». Назначение главного тренера сборной - это решение не одного человека, а всего Исполкома ФФУ, который в свою очередь выражает коллективную волю футбольной общественности страны. И мнение одного человека, даже если он руководитель национальной федерации, менее значимо, чем мнение профессионального сообщества в целом», - сказал М.МАРКЕВИЧ.

Он считает, что «президент ФФУ, находясь на такой высокой должности, обязан очень тщательно подбирать слова и обдумывать свои действия». «Если он действительно полагает, что другой специалист - иностранный или украинский - справился бы с подготовкой сборной к Евро-2012 лучше, - сказал М.МАРКЕВИЧ, - он должен был честно заявить об этом в официальном порядке еще на этапе проведения выборов главного тренера. Президент ФФУ должен быть последовательным. Я считаю, что он должен положить конец слухам и домыслам и четко определиться со своей позицией в отношении персонального состава тренерского штаба сборной. В противном случае невозможно будет говорить об эффективной работе».

Говоря об отношениях, которые сложились на сегодня между тренерским штабом и руководством ФФУ, М.МАРКЕВИЧ сказал: «Все, что зависит от тренерского штаба, будет сделано. Здесь собрались люди, которые знают свое дело и хотят работать, а это самое главное. Другой вопрос - единственный источник нестабильности на сегодня - неконструктивное вмешательство извне. Президент ФФУ не может не понимать, что вмешательство, попытки задним числом переписать историю только вносят разлад в умы и мешают изначально правильно выстроить управленческие механизмы. Последствия могут быть самыми неблагоприятными, а при таком подходе нести за них ответственность придется именно ему. Сегодня как никогда важна благоприятная психологическая атмосфера. Нужно положить конец всем интригам и спекуляциям и прекратить нагнетать истерию вокруг сборной».

Говоря о задачах, М.МАРКЕВИЧ отметил, что «для того чтобы хорошо выглядеть на Евро-2012, нужно, чтобы сборная Украины играла в современный, быстрый, комбинационный футбол», поэтому «тренерский штаб сейчас будет уделять особое внимание селекции - подбору игроков, способных решать поставленные перед сборной задачи». При этом он опроверг слухи о том, что «Металлист» становится базовой командой, сборная переезжает в Харьков, а все важнейшие игры будут проходить только на харьковском стадионе. «Хочу со всей ответственностью заявить, - сказал М.МАРКЕВИЧ, - это всего лишь истерия, которую кому-то выгодно раздуть вокруг сборной, и ничто другое.

Единственное относительно справедливое утверждение касается того, что «Металлист» готов поделиться со сборной своей суперсовременной тренировочной базой. Но это сугубо организационный вопрос, который не скажется ни на критериях селекции, ни на географии игр». «Моя принципиальная позиция заключается в том, - добавил тренер, - что сборная - общий «продукт» украинского футбола. Здесь должны играть лучшие футболисты страны, которых делегируют клубы».

Что касается спортивных арен, то М.МАРКЕВИЧ высказал убеждение, что «сборная должна играть на стадионах, на которых впоследствии пройдут матчи Евро-2012. На сегодня это Харьков и Донецк, надеюсь, в скором будущем - Киев и Львов. Но в то же время ни один город, где есть хорошие стадионы и поля, не должен быть обделен - я прежде всего имею в виду «Днепр-Арену». Не сомневаюсь, сборная нигде в Украине не будет чувствовать себя «в логове врага», у нас повсюду есть только преданные друзья и верные болельщики. И никого из них мы не имеем права обидеть и оставить «за бортом».