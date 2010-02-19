Сьогодні в центрі Харкова горіла школа
17:27, 19 лютого 2010Харьків
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Дітей було евакуйовано
Харків. 19 лютого. УНІАН. Сьогодні в центрі Харкова, в Дзержинському районі по вул. Коцюбинського, горіла школа.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа, сигнал про яку надійшов о 14.28, сталася на третьому поверсі окремого 3-поверхового приміщення школи №109, де вчаться діти молодших класів.
Завдяки активним діям вчителів, усі діти (близько 50 школярів) були негайно евакуйовані. Ніхто не постраждав. У гасінні вогню брали участь чотири відділення МНС, автодрабина.
О 15.01 пожежа була повністю ліквідована, повідомив представник прес-служби.
Причини пожежі встановлюються.
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