Сьогодні в центрі Харкова горіла школа

Харків. 19 лютого. УНІАН. Сьогодні в центрі Харкова, в Дзержинському районі по вул. Коцюбинського, горіла школа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа, сигнал про яку надійшов о 14.28, сталася на третьому поверсі окремого 3-поверхового приміщення школи №109, де вчаться діти молодших класів.

Завдяки активним діям вчителів, усі діти (близько 50 школярів) були негайно евакуйовані. Ніхто не постраждав. У гасінні вогню брали участь чотири відділення МНС, автодрабина.

О 15.01 пожежа була повністю ліквідована, повідомив представник прес-служби.

Причини пожежі встановлюються.