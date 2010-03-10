Металіст ставить рекорд відвідуваності

Харків. 10 березня. УНІАН. Протягом 19 турів першості України з футболу нинішнього сезону харківський стадіон «Металіст» відвідали 233 тисячі глядачів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», це найкращий показник в Україні, завдяки чому футбольний клуб «Металіст» став лідером відвідуваності матчів за участю команд української Прем’єр-ліги.

За офіційними даними, у 19-му турі Прем`єр-ліги, який відбувся цими вихідними, на домашньому матчі з «Закарпаттям» за рідний клуб уболівало понад 22 тисяч харків’ян. Середня відвідуваність на стадіоні «Металіст» у сезоні 2009/2010 сьогодні становить майже 26 тисяч глядачів.

Причому, що особливо важливо, зазначили у прес-службі, ФК «Металіст» відчуває підтримку своїх уболівальників не лише в домашніх матчах, а й на виїзді.

За словами генерального директора ФК «Металіст» Сергія ВОЛИКА, показовим є також те, що свій внесок у рекордну відвідуваність стадіону вже вніс і новий проект клубу «Назустріч один одному», спрямований на активізацію студентського фан-руху. Зокрема, на матчі «Металіст» - «Закарпаття» у Харкові 6 березня за команду вболівали студенти 15 харківських вузів, які розмістилися в спеціалізованому «Студентському» секторі. У клубі сподіваються, що від матчу до матчу студентський сектор буде розростатися. Сприяти цьому буде і створення куточків «Металіста» в кожному вузі, де студенти зможуть отримати всю необхідну інформацію та придбати квитки на матчі, і регулярні зустрічі студентів з гравцями і тренерами, перша з яких – у Харківському національному університеті ім. Каразіна – викликала великий резонанс, наголосив С.ВОЛИК.

С.ВОЛИК висловив подяку вболівальникам «за любов і відданість» клубу. «Чим могутніша підтримка на трибунах, тим продуктивніше грає команда. Ми дуже сподіваємося на вашу підтримку і обіцяємо, в свою чергу, продемонструвати гарну гру і гідні результати», - сказав гендиректор «Металіста».

У прес-службі повідомили, що трійка лідерів серед найбільш відвідуваних команд української Прем’єр-ліги сезону 2009/2010 виглядає так: «Металіст» – 233000 (в середньому 25889 на один матч), «Шахтар» – 202223 (22469), Дніпро – 140201 (17525). Показники чемпіона України київського «Динамо» (4-те місце): 89800 (9978). Замикають список 16 команд «Арсенал» – 25459 (2829), «Металург» Д – 23353 (2335) і Кривбас – 18600 (1860).

На знімку: (внизу) момент гри харківського Металіста з донецьким Шахтерем.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА