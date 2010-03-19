Сьогодні в Харкові вирішать, хто буде мером

Харків. 19 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбудеться 42-а позачергова сесія Харківської міської ради V скликання.

Як повідомляє сайт міськради, розпорядження про це підписав у четвер секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС.

Початок сесії о 17.00.

Про порядок денний сесії не повідомляється. Її скликання пов’язують із призначенням міського голови Михайла ДОБКІНА на посаду голови Харківської облдержадміністрації, і депутати мають вирішити питання про те, хто надалі виконуватиме обов’язки мера Харкова.