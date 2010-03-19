Семиноженко представив Добкіна

Харків. 19 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО представив нового голову Харківської обласної державної адміністрації Михайла ДОБКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії В.СЕМИНОЖЕНКО зазначив, що зараз як ніколи стоїть завдання консолідувати зусилля влади задля «забезпечення зростання держави». За його словами, сьогодні потребує перегляду «стратегія розвитку», і тут «не мають домінувати політичні уподобання», «політичні кольори треба залишити», бо «у нас є головний колір - державний».

В.СЕМИНОЖЕНКО зазначив, що «харківська команда задає серйозний тон, навіть нову українську стратегію поступу» і має показати приклад консолідації для всієї України. Він побажав успіху новому губернатору на цьому шляху і відзначив, що незабаром «ми будемо пишатися новою харківською командою на чолі з Михайлом Марковичем ДОБКІНИМ».

У своєму виступі М.ДОБКІН наголосив, що його кроки будуть повністю підпорядковані реалізації програми Президента Віктора ЯНУКОВИЧА «Україна для людей». На цьому шляху він добиватиметься великої відповідальності і «виняткового результату».

Губернатор запевнив, що в області будуть скорочені видатки на утримання апарату, посилиться боротьба з корупцією і бідністю. М.ДОБКІН пообіцяв підтримати і розвинути всі позитивні починання попередників та створити умови для економічного розвитку регіону.

На запитання журналістів, яким буде його кредо, М.ДОБКІН зазначив, що докладе всіх зусиль, щоб «об’єднати всю регіональну еліту незалежно від політичних поглядів».

Говорячи про кадрові питання, М.ДОБКІН сказав, що «ми в обов’язковому порядку постараємося використовувати максимально весь потенціал тих людей, які готові працювати на благо області».

Що стосується майбутнього міського голови Харкова, то він зазначив, що це питання не обговорювалося, але «ми, однозначно скажу, докладемо всіх зусиль, щоб наступним міським головою став представник Партії регіонів».

Як повідомляв УНІАН, мера Харкова М.ДОБКІНА було призначено на посаду голови Харківської обласної держадміністрації 18 березня.