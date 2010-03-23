У Харкові з боями зносять кіоски

Харків. 23 березня. УНІАН. У Харкові власники незаконно встановлених об`єктів чинять опір при спробі їх демонтажу.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на директора Департаменту комунального господарства Віктора КІТАНІНА.

За його словами, кожен третій випадок демонтажу незаконно встановлених об`єктів у Харкові супроводжується опором і протиправними діями їх власників.

«Зокрема, сьогодні під час демонтажу одного з незаконно встановлених на Комунальному ринку торгових павільйонів його власники, а також сторонні особи чинили опір, не давали працівникам демонтувати павільйон, вихоплювали з рук інструменти, чинити фізичний і психологічний вплив. Хочу відзначити роботу харківської міліції, яка припинила всі протиправні дії», - сказав В.КІТАНІН.

В.КІТАНІН нагадав, що 18 лютого набув чинності новий закон України, згідно з яким працівники міліції повинні запобігати несанкціонованій торгівлі. «Всі підприємці, які незаконно займають міську землю, повинні розуміти, що у них два шляхи: узаконити своє місцезнаходження або самовільно прибрати малі архітектурні форми. Всі торгові майданчики мають відповідати вимогам законодавства і нормативних документів», - наголосив В.КІТАНІН.