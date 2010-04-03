Металіст здивований рішенням комітету ФФУ покарати Девіча

Харків. 3 квітня. УНІАН. Керівництво ФК «Металіст» висловило здивування у зв’язку з рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України застосувати санкції до гравця клубу Марка ДЕВІЧА, незважаючи на те, що суддя несправедливо вилучив його з поля у матчі з «Динамо» (Київ), а Дисциплінарний комітет Прем`єр-ліги скасував дисциплінарні санкції до футболіста, дозволивши йому не пропускати наступних ігор національного Чемпіонату.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», керівництво клубу «було задоволене оперативністю і об’єктивністю розгляду ситуації», пов’язаної з вилученням М.ДЕВІЧА у матчі 22-го туру Чемпіонату України з київським «Динамо», і «повністю погодилося з рішеннями Експертної комісії ФФУ, яка встановила, що арбітр матчу Юрій МОЖАРОВСЬКИЙ (Львів) помилково показав М.ДЕВІЧУ червону картку».

«Логічним було б залишити в силі ріщення Дисциплінарного комітету Прем’єр-ліги, який спирався на висновки Експертної комісії ФФУ про помилковість вилучення футболіста, а відтак – дозволити ДЕВІЧУ не пропускати подальших ігор взагалі», - сказав представник клубу, додавши, що «в центрі уваги має бути помилка арбітра, а не футболіст, в діях якого не було порушення».

Представник клубу вважає, що «КДК фактично засудив невинного футболіста, в той час як М.ДЕВІЧ уже був покараний тим, що його несправедливо вилучили з поля, і як наслідок – команда програла».

Співрозмовник агентства вважає, що вчорашнє рішення КДК ФФУ «було поспішним». При цьому він наголосив, що все відбувалося «без очного засідання і детального вивчення питання – шляхом формального телефонного голосування», а також звернув увагу на те, що «клуб отримав це рішення пізно ввечері».

«Металіст» змушений підкоритися рішенню КДК, і ДЕВІЧН пропускає сьогодні гру з «Таврією», але ФФУ має почути і нашу точку зору, що це несправедливо, і такі рішення не прикрашають український футбол», - сказав представник клубу.

Як повідомляв УНІАН, у матчі 22-го туру чемпіонату України між командами «Динамо» і «Металіст» у Києві 28 березня М.ДЕВІЧ був вилучений з поля. На момент вилучення (36 хв.) «Динамо» вело 1:0, і гра завершилася з рахунком 3:0 на користь киян. Експертна комісія ФФУ, яка розглянула епізод з М.ДЕВІЧЕМ, встановила, що арбітр матчу Юрій МОЖАРОВСЬКИЙ помилково показав М.ДЕВІЧУ червону картку. Після гри в Києві президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, а також головний тренер команди Мирон МАРКЕВИЧ заявили, що судді помилково вилучили з поля М.ДЕВІЧА, і керівництво клубу подало у ФФУ апеляцію. Дисциплінарний комітет Прем`єр-ліги задовольнив клопотання ФК «Металіст», вирішив не застосовувати дисциплінарних санкцій до М.ДЕВІЧА, і дозволив йому не пропускати наступні три гри.

2 квітня КДК ФФУ переглянув рішення Дисциплінарного комітету ПЛ не застосовувати до М.ДЕВІЧА жодних санкцій у зв’язку помилковим вилученням з поля. «КДК ФФУ вважає, що ДК ПЛ перевищив свої повноваження і вирішив застосувати до ДЕВІЧА автоматичну дисциплінарну санкцію за отриману червону картку - пропустити один матч»,- йдеться у повідомленні ФФУ, розміщеному на офіційному сайті Федерації.