В Харькове реализуют пилотный проект новой правительственной программы

Харьков. 12 апреля. УНИАН. Генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012 и президент DCH Александр ЯРОСЛАВСКИЙ заявил о готовности построить первый в городе 5-звездочный отель, изначально спроектированный по стандартам указанной категории.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в Харьковской облгосадминистрации, стимулом для реализации проекта стали льготы, инициированные Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ, вице-премьер-министром по вопросам Евро-2012.

Льготы планируется предоставлять инвесторам, которые проявят заинтересованность в строительстве отелей в рамках Государственной программы подготовки Украины к Евро-2012. В числе возможных преференций - нулевая ставка налога на прибыль на протяжении льготного периода, а также частичное государственное кредитование. Таким образом, строительство бизнес-структурами А.ЯРОСЛАВСКОГО первого в Харькове 5-звездочного отеля станет одновременно также и пилотным проектом правительственной программы по привлечению инвестиций в подготовку гостиничной инфраструктуры к европейскому футбольному первенству.

Как неоднократно заявлял директор турнира Евро-2012 в Украине М.ЛУБКИВСКИЙ дефицит гостиничных номеров для размещения целевых групп УЕФА и болельщиков является одним из наиболее болезненных вопросов для всех принимающих городов Украины, включая Харьков. В частности, наличие отелей категории 5* и 4* - один из ключевых критериев, по которым будет оцениваться готовность украинских мегаполисов к проведению матчей Евро-2012. Соответственно, по словам М. ЛУБКИВСКОГО, «инициативы Кабинета министров Украины по привлечению инвестиций в этот сектор исключительно актуальны и важны».

С целью решения указанного вопроса, сообщил собеседник агентства, Б.КОЛЕСНИКОВ планирует представить в парламент законопроект, в соответствии с которым стратегическим инвесторам строительства отелей будут предложены существенные льготы.

На снимке: Александр ЯРОСЛАВСКИЙ знакомит президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ с ходом подготовки Харькова к Евро-2012.

Фото Андрея КРАВЧЕНКО